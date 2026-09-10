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Сервис для организации волонтерской работы на выборах заработал на «Госуслугах»

Сервис для организации волонтерской работы на выборах заработал на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» запустили цифровой сервис «Волонтеры на избирательном участке». Он позволит избирателям заранее сообщить о необходимости присутствия добровольцев в дни голосования.

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