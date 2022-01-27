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Часть из 22 застрявших в Казахстане грузовых составов отправлена по назначению

Часть из 22 застрявших в Казахстане грузовых составов отправлена по назначению

Несмотря на частичное урегулирование ситуации, история с пропавшим вместе с деньгами экспедитором, из-за которого произошла остановка транспортировки, продолжает выглядеть страннойСтранная история с застрявшими в Казахстане грузовыми вагонами.

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