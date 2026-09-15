Клаксон
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Клаксон

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УАЗ Hunter стал клумбой

УАЗ Hunter стал клумбой

В Ульяновске появилась клумба, сделанная из внедорожника УАЗ Hunter. УАЗ Hunter в виде клумбы стал своеобразным подарком автозавода в честь своего 85-летия ко Дню города Ульяновска.

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