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Пентагон выбирает военных на выступление Хегсета по внешности

Пентагон выбирает военных на выступление Хегсета по внешности

За безупречной картинкой на выступлениях главы Пентагона Пита Хегсета скрывается неловкая правда: военных для участия в главных мероприятиях выбирают не только по заслугам, но и по внешности.

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