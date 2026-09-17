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Царьград

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Kansai Electric Power остановила третий реактор АЭС "Михама" в Японии

Kansai Electric Power остановила третий реактор АЭС "Михама" в Японии

Энергетическая компания Kansai Electric Power сообщила о повторной остановке третьего реактора АЭС "Михама" в японской префектуре Фукуи из-за обнаружения капель воды.

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