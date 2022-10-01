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Политолог Бальбек: Запад должен быть готов к тому, что придётся мёрзнуть и понизить уровень жизни

Политолог Бальбек: Запад должен быть готов к тому, что придётся мёрзнуть и понизить уровень жизни

Политолог Руслан Бальбек считает, что коллективный Запад пострадает из-за антироссийских санкций. Недружественные страны ждет рост цен на отопление и падение экономики.

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