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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Овечкин в Вашингтоне будет сильно переживать, как же там без него Латвия. Да и Кремлеву это фиолетово. Как говорила моя бабушка: насрать на них десять куч»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Латвии запретить форварду «Вашингтона» Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву въезд в страну.

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