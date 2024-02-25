Двухметровую акулу нашли около берегов Курильских островов

Заместитель директора по научной работе заповедника «Курильский» Елена Линник рассказала, что неподалеку от берегов Курильских островов местные жители заметили рожавшую акулу, размер которой составлял два метра.
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