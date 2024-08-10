В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров

В случае избрания Дональда Трампа на пост президента США он может потребовать от Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а отказ главы киевского режима от этого предложения приведет к полной остановке помощи Вашингтона, пишет обозреватель Мэтью Берроуз в статье для издания The National Interest.