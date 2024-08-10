Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Грузины,забейте на мощейников!Вся жизнь американцев это обман!Глава Минобороны ...
  • Иван
    А как этого всего скопления и не заметила разведка, люди, дроны, спутники, и прочие системы? По числу приведенного ун...Заявление Минобор...
  • Виктор Окунев
    Фото очень старое. 10.06.2023. Южнодонецкое направление.НАТО сжигает свою...

В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров

В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров

В случае избрания Дональда Трампа на пост президента США он может потребовать от Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а отказ главы киевского режима от этого предложения приведет к полной остановке помощи Вашингтона, пишет обозреватель Мэтью Берроуз в статье для издания The National Interest.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх