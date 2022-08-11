В парке «Патриот» в Ставрополе состоятся мероприятия Военно-технического форума «Армия-2022» с демонстрацией техники ЮВО

В парке «Патриот» в Ставрополе состоятся мероприятия Военно-технического форума «Армия-2022» с демонстрацией техники ЮВО

Гости форума смогут ознакомиться с современным и историческим вооружением, военной и специальной техникой, снаряжением и амуницией различных родов и видов войск.

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