Минстрой обещал очистить ливнёвку от бетонного лома на Новобульварной в Чите

О ходе ремонта улицы Новобульварной в Чите сегодня отчитался минстрой.На одной из центральных улиц столицы региона, на Новобульварной ведут земляные работы, переделывают канализацию, прокладывают контактную сеть и демонтируют водоотводные канавы.