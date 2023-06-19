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Минстрой обещал очистить ливнёвку от бетонного лома на Новобульварной в Чите

Минстрой обещал очистить ливнёвку от бетонного лома на Новобульварной в Чите

О ходе ремонта улицы Новобульварной в Чите сегодня отчитался минстрой.На одной из центральных улиц столицы региона, на Новобульварной ведут земляные работы, переделывают канализацию, прокладывают контактную сеть и демонтируют водоотводные канавы.

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