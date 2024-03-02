Минюст пополнил реестр иноагентов писательницей Людмилой Улицкой*

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных агентов 1 марта.В перечень попали писательница Людмила Улицкая*, режиссер Илья Хржановский*, экс-депутат гордумы Перми от КПРФ Сергей Медведев*, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал» **, а также благотворительный фонд «Нужна помощь» **.
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