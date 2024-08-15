Следком установил причину смерти Навального* — СМИ

Смерть Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) наступила вследствии «комбинированного заболевания», говорится в документах о смерти, переданных супруге, об этом 15 августа сообщило издание «Осторожно, новости».
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