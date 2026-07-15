Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как я проектировала идеальную кухню-гостиную: от перепланировки до декора

Как я проектировала идеальную кухню-гостиную: от перепланировки до декора

Когда я впервые задумалась о ремонте, мысль объединить кухню и зал казалась мне настоящим вызовом. Хотелось не просто снести стену, а получить принципиально новое, стильное и функциональное пространство, где будет комфортно и во время готовки, и во время отдыха.

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