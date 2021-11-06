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Почти 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

Почти 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

В столице Сьерра-Леоне во Фритауне погибли почти 100 человек из-за взрыва бензовоза.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Почти 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне Взрыв произошел ранним утром после того, как бензовоз столкнулся с грузовиком.

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