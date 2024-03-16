Москалькова обратится в ООН из-за попыток Эстонии помешать выборам президента России

Претензии у омбудсмена появились к эстонским пограничникам. Более 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии, проголосовали на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалёку от границы.
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