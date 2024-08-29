Алматинцы стали медленнее ездить, заявили в Sergek

Аналитики Sergek ITS сравнили данные за август 2024 года и начало сентября прошлого года. В Алматы за это время средняя скорость движения снизилась на 17%, в то время как в Астане почти не изменилась и снизилась всего на 2%.
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