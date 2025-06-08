С авиабазы Оленья начали взлетать стратегические бомбардировщики Ту-95МС В акваторию Черного моря выведены три носителя крылатых ракет «Калибр».
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С авиабазы Оленья начали взлетать стратегические бомбардировщики Ту-95МС В акваторию Черного моря выведены три носителя крылатых ракет «Калибр».
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