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Царьград

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Список 555 моделей: Подробности про новые правила взимания транспортного налога

Список 555 моделей: Подробности про новые правила взимания транспортного налога

Повышающий коэффициент употребят для автомобилей дороже 10 миллионов рублей.Минпромторг опубликовал перечень автомобильных средств, которые стоят более 10 миллионов рублей.

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