МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Надо думать, кому суждено быть повешенным, в воде не утонет...   а те, кто вернулся в город, хотят испытать , что так...ВТОРОЙ ПО НАСЕЛЕН...
  • Вера смелых
    Ага, мы лучше их, стрелять не будем, но допустим, что они кассетными бьют по нашим людям...  Автор этого поста имеет ...ВТОРОЙ ПО НАСЕЛЕН...
  • Сергей
    Снова осеннее обострение, вынимают пронафталиненного Радзинского. Снова кампания под Сталина... под Россию... Ни стыд...Первые уроки истории

Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября

Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмут Украинские беспилотники массово атаковали Москву и другие регионы России В ночь на 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале написал о работе ПВО у Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Порка не станем нормальными, они будут атаковать все наши города, куда дотянется рука наркомана зе-ля, которого давно надо было утилизировать, как террориста! НО пока мы не такие!😜👈
Ответить
15 час.
М
ММ
Может на коалицию дронов дроны уже начнут падать?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх