BIoomberg: Китай отказался от продажи TikTok после ввода США новых пошлин

ByteDance, владеющая приложением TikTok, отказалась проводить сделку по продаже американцам социальной сети из-за новых пошлин на импорт из Китая в США в размере 34%, пишет BIoomberg со ссылкой на свои источники.
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