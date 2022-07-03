Yle: мэр финского Лаппеэнранта Ярву хочет разместить базу НАТО в Южной Карелии

Мэр финского города Лаппеэнранта, расположенного вблизи российско-финляндской границы, Киммо Ярву хочет разместить базу НАТО в Южной Карелии на границе с Россией, предложив использовать международный аэропорт в Лаппеэнранте, который несколько лет находится на грани закрытия.