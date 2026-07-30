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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» сделал запрос по Нванери. Хавбек «Арсенала» также интересен «Лейпцигу», «Эвертону» и «Фулхэму» (Маттео Моретто)

« Милан » сделал запрос по полузащитнику « Арсенала » Итану Нванери , сообщает журналист Маттео Моретто.

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