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Огонь охватил продуктовый магазин на Кондратьевском проспекте

Пожар произошел в пятиэтажном жилом здании. Огонь тушили 17 человек. В ночь на 5 сентября в Калининском районе Петербурга на Кондратьевском проспекте, 65, произошел пожар — загорелось помещение продуктового магазина на первом этаже жилого дома.

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