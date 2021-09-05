Огонь охватил продуктовый магазин на Кондратьевском проспекте

Пожар произошел в пятиэтажном жилом здании. Огонь тушили 17 человек. В ночь на 5 сентября в Калининском районе Петербурга на Кондратьевском проспекте, 65, произошел пожар — загорелось помещение продуктового магазина на первом этаже жилого дома.