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Жить в Грязи: почему никто и никогда не купит замок Пугачевой

Жить в Грязи: почему никто и никогда не купит замок Пугачевой

Местные жители раскрыли постыдную тайну семейного гнезда звездной пары. Алла Пугачева соцсетиПока Алла Пугачева гуляет с детьми по выставкам в Израиле, хорошея день ото дня, в России все еще под вопросом будущее семейного замка в деревне Грязь.

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