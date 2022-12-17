Жить в Грязи: почему никто и никогда не купит замок Пугачевой

Местные жители раскрыли постыдную тайну семейного гнезда звездной пары. Алла Пугачева соцсетиПока Алла Пугачева гуляет с детьми по выставкам в Израиле, хорошея день ото дня, в России все еще под вопросом будущее семейного замка в деревне Грязь.