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Куда пойти на День города: ювелирный магазин "Золотая мастерская №1" готовит яркое шоу

Куда пойти на День города: ювелирный магазин "Золотая мастерская №1" готовит яркое шоу

12 сентября, в день 155-летия Уссурийска, ювелирный магазин "Золотая мастерская №1" внесет свой вклад в праздничное настроение горожан.

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