Почему гренландские дети вдруг начали бояться американцев? Действительно ли Дания теряет контроль над своими арктическими территориями? Почему Копенгаген предпочитает помогать Украине вместо защиты Гренландии? И сможет ли Дания остановить экономическое освоение острова без реальных действий? Привет, Гренландия: старый трюк для отвлечения внимания Дональд Трамп вновь использовал проверенный способ … Читать далее: https://govorit.