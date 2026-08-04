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Говорит Европа ⚡

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Владимир Корнилов: Датчане ищут врага в Москве, пока США забирают их территорию

Владимир Корнилов: Датчане ищут врага в Москве, пока США забирают их территорию

Почему гренландские дети вдруг начали бояться американцев? Действительно ли Дания теряет контроль над своими арктическими территориями? Почему Копенгаген предпочитает помогать Украине вместо защиты Гренландии? И сможет ли Дания остановить экономическое освоение острова без реальных действий? Привет, Гренландия: старый трюк для отвлечения внимания Дональд Трамп вновь использовал проверенный способ … Читать далее: https://govorit.

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