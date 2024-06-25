WikiLeaks: Ассанж освобождён из тюрьмы и покинул Великобританию

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лина любимцева

АССАНЖА столько лет держали в заточении, И за что?!! ЗА ПРАВДУ!! А то, что к нему попали секретные документы США, разоблачающие их уголовные военные преступления по всему Миру, то Ассанж НЕ ДАВАЛ ПОДПИСКУ "о неразглашении". Он не брал на себя таких обязательств!! И ИМЕЛ ПРАВО рассказать людям о преступлениях США, как человек, как гражданин МИРА!! США - ГОСУДАРСТВО-ТЕРРОРИСТ И ПРЕСТУПНИК!!.... Я очень надеюсь, что Ассанжа уже оставят в покое и наконец-то отстанут с ихними США!!