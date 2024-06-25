Страна и люди
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Страна и люди

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WikiLeaks: Ассанж освобождён из тюрьмы и покинул Великобританию

WikiLeaks: Ассанж освобождён из тюрьмы и покинул Великобританию

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покинул территорию Великобритании, после того как его освободили из тюрьмы, сообщили в аккаунте Wikileaks.

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Комментарии
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МилаШа
Австралийцы сдадут его сша, однозначно! Тикай в Россию
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11 час.
лл
лина любимцева
АССАНЖА столько лет держали в заточении, И за что?!! ЗА ПРАВДУ!! А то, что к нему попали секретные документы США, разоблачающие их уголовные военные  преступления по всему Миру, то  Ассанж  НЕ ДАВАЛ ПОДПИСКУ  &quot;о неразглашении&quot;. Он не брал на себя таких обязательств!! И  ИМЕЛ ПРАВО  рассказать  людям о преступлениях США, как человек, как гражданин МИРА!!  США - ГОСУДАРСТВО-ТЕРРОРИСТ И ПРЕСТУПНИК!!.... Я очень надеюсь, что  Ассанжа уже оставят в покое и наконец-то отстанут с ихними США!!
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8 час.

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