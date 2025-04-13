«Шаг к встрече Путина и Трампа»: в Кремле оценили переговоры президента России с представителем Белого дома Уиткоффом

Взаимные визиты посланников Песков назвал надежным каналом информацииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге могут стать важным шагом на пути к личной встрече российского и американского лидеров.
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