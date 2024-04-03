Эксперт по электронике Шелепин заявил, что поломка на заводах TSMC на Тайване вызовет дефицит продукции по всему миру

После серии мощных землетрясений в Тайване из строя вышли заводы TSMC, откуда руководство сейчас эвакуирует сотрудников, и это может спровоцировать серьезную нехватку дорогих чипов и электроники по всему миру.
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