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Эксперт по электронике Шелепин заявил, что поломка на заводах TSMC на Тайване вызовет дефицит продукции по всему миру

Эксперт по электронике Шелепин заявил, что поломка на заводах TSMC на Тайване вызовет дефицит продукции по всему миру

После серии мощных землетрясений в Тайване из строя вышли заводы TSMC, откуда руководство сейчас эвакуирует сотрудников, и это может спровоцировать серьезную нехватку дорогих чипов и электроники по всему миру.

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