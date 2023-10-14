МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergej Rodionov
    Вообще то пастой в Италии макароны называютИтальянец пожил в...
  • Сергей Федотов
    Извиняюсь уточнить, так повышения образованности для. А какую пасту любит готовить итальянец, в отдельной кастрюле? С...Итальянец пожил в...
  • Лев Добрый
    Вся эта западная шваль быстро забывает добро, но хорошо понимает штык русского солдата, хорошо бы напомнить ИМ наши р..."ПАМЯТЬ О ПОГИБШИ...

Глава ЕК фон дер Ляйен сочла ХАМАС единственным виновником эскалации вокруг Газы Газета.Ru 13 октября, 21:09

Глава ЕК фон дер Ляйен сочла ХАМАС единственным виновником эскалации вокруг Газы Газета.Ru 13 октября, 21:09

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Израиле, заявила, что палестинское движение ХАМАС является единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Президенту Путину давно пора отозвать титул барона у КЛАНА дер Ляйен, подаренный Императором России Александром ll. Даже фигуранты Соловьева &quot;ВЕЧЕР&quot; постоянно говорят Фон дер Ляйен, хотя этим евреям стыдно такое ляпать, потому что они себя считают патриотами России!👀😱👈😜
Ответить
11 час.
Я
Яна
Вот поэтому и надо хамас зачистить,пока большие масштабы не приобрёл.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх