Глава ЕК фон дер Ляйен сочла ХАМАС единственным виновником эскалации вокруг Газы Газета.Ru 13 октября, 21:09

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Израиле, заявила, что палестинское движение ХАМАС является единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости.
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