Глава ЕК фон дер Ляйен сочла ХАМАС единственным виновником эскалации вокруг Газы Газета.Ru 13 октября, 21:09

Лев Добрый

Президенту Путину давно пора отозвать титул барона у КЛАНА дер Ляйен, подаренный Императором России Александром ll. Даже фигуранты Соловьева "ВЕЧЕР" постоянно говорят Фон дер Ляйен, хотя этим евреям стыдно такое ляпать, потому что они себя считают патриотами России!👀😱👈😜