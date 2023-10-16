Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Он напомнил, что результатов атак ВСУ с 4 июня нет.«Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», — заявил Путин в интервью Центральному телевидению Китая.
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