Военный эксперт Рожин: «Визит главы минобороны США может спровоцировать «майдан» в Грузии»

Борис Рожин в интервью ФАН объяснил, почему Ллойд Остин решил приехать в Европу. Военный эксперт Борис Рожин в интервью ФАН рассказал, почему министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин решил приехать в Европу и посетить Грузию с Украиной.