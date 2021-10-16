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Военный эксперт Рожин: «Визит главы минобороны США может спровоцировать «майдан» в Грузии»

Военный эксперт Рожин: «Визит главы минобороны США может спровоцировать «майдан» в Грузии»

Борис Рожин в интервью ФАН объяснил, почему Ллойд Остин решил приехать в Европу. Военный эксперт Борис Рожин в интервью ФАН рассказал, почему министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин решил приехать в Европу и посетить Грузию с Украиной.

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