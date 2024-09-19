Токенизация реальных активов — Polygon exec

Колин Батлер, глава глобального отдела институционального капитала Polygon Labs, считает, что токенизация реальных активов для институциональных клиентов может стать «убийственным» приложением для криптовалют, поскольку она значительно сокращает расходы и время расчетов, что становится все труднее игнорировать традиционным финансовым учреждениям.