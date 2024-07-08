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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Закупка на обустройство турцентра Барнаула сорвалась. Теперь ее поделили на две части

Закупка на обустройство турцентра Барнаула сорвалась. Теперь ее поделили на две части

В туристическом центре Барнаула должны установить макет города, скульптуру купца Сухова, арт-объекты, информационные стелы и стенды Закупка по обустройству туристического центра Барнаула на 37,8 млн рублей сорвалась из-за жалобы компании "Экодом", которая указала на ошибки в документации.

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