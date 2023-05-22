Военное обозрение

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Президент Бразилии: Господин Зеленский не пришёл на встречу со мной - вероятно, у него была встреча поважнее

Президент Бразилии: Господин Зеленский не пришёл на встречу со мной - вероятно, у него была встреча поважнее

Президент Бразилии Лула да Силва, который в качестве приглашённого в Хиросиму главы государства посещал саммит G7, высказался по одной из волнующих его тем.

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