Ямальцам из Клуба юных дипломатов преподали урок парламентаризма

Правовая грамотность в деле государственного устройства, сотрудничество субъектов страны и федеративный договор — об этом накануне узнали ямальские школьники из Клуба юных дипломатов на парламентском уроке.
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