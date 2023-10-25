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Объект критической инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области Украины

Объект критической инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области Украины

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Объект критической инфраструктуры был поврежден в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины, рассказал замглавы областной администрации Сергей Тюрин на своей странице в социальной сети.

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