Объект критической инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области Украины

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Объект критической инфраструктуры был поврежден в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины, рассказал замглавы областной администрации Сергей Тюрин на своей странице в социальной сети.
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