Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Краснодарском крае

В полицию Новороссийска с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница. Заявительница пояснила, что познакомилась с мужчиной, который пообещал ей оказать содействие в заключении договора субаренды земли для установки аттракционов.
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