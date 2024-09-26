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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: Администрация ДПП - это шахматная фигура, от которой США могут отказаться

Пекин, 25 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду прокомментировала сообщение о просроченной и заплесневелой военной технике, поставленной США Тайваню, заявив, что Вашингтон неизменно ставит свои собственные интересы на первое место и готов отказаться от своих пешек при необходимости, при этом Тайвань не является исключением.

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