Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: Администрация ДПП - это шахматная фигура, от которой США могут отказаться

Пекин, 25 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду прокомментировала сообщение о просроченной и заплесневелой военной технике, поставленной США Тайваню, заявив, что Вашингтон неизменно ставит свои собственные интересы на первое место и готов отказаться от своих пешек при необходимости, при этом Тайвань не является исключением.