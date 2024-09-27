Глава Крыма опубликовал обращение после задержания в регионе агентов спецслужб Украины

Врагам России и Крыма следует знать, что от наказания не уйдет никто. Обращение с таким содержанием после задержания в регионе агентов украинских спецслужб опубликовал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
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