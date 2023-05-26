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Бюджет-2022 в Свердловской области исполнен на 99,4%

Бюджет-2022 в Свердловской области исполнен на 99,4%

Свердловский минфин опубликовал данные об исполнении регионального бюджета за 2022 год. По данным министерства, общий объем доходов составил 372 млрд 809 млн 733 тысячи рублей, или 99,4% от утвержденного прогноза, в том числе по.

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