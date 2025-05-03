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Пушков заявил, что украинцы со своими запросами раздражают поляков

Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что по прошествии нескольких лет бежавшие с украинской территории из-за бушующих там сражений граждане стали сильно раздражать польское население своим неадекватным поведением.

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anatoliy Анатолий Алексеев
Хохлы уже всем изрядно надоели скоро начнут гнать их ото всюду
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