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Царьград

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Турагент Алабай: Почему европейские туристы массово отказываются от отдыха в Турции

Турагент Алабай: Почему европейские туристы массово отказываются от отдыха в Турции

Европейские туристы уже ищут альтернативы в Черногории и Тунисе.Турция долгие годы держалась в числе любимых направлений у европейцев благодаря сочетанию качества и доступной цены.

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