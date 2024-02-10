Эксперт Кадаков объяснил, какие вещи нельзя оставлять в машине в мороз

Некоторые вещи, оставленные в автомобиле зимой при минусовой температуре, могут испортиться, поэтому стоит забирать с собой из машины не только документы и ценные предметы, рассказал автоэксперт Максим Кадаков в интервью Радио Sputnik .
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