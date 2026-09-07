Два удара в полицейскую машину: жительница Шадринска заплатит ущерб УМВД после аварии

Жительница города Шадринска (Курганская область) по решению суда выплатит ущерб, причиненный служебной машине полиции в ДТП, которое совершил на ее автомобиле знакомый без прав и страховки.
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