Иран и Ливан обсудили способы отправки гуманитарной помощи

Пути устранения препятствий на пути доставки гуманитарной помощи в Ливан обсудили министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад и специальный помощник министра иностранных дел Ирана по делам Западной Азии Мохаммадреза Шейбани.
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