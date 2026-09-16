В Киеве прогремели взрывы, горит склад

В Киеве в ночь на среду, 16 сентября, прогремели взрывы, сообщили в городской военной администрации.Как отмечается в сообщении, взрыв прогремел в Святошинском районе города, в результате чего произошло возгорание склада.
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