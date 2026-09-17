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Царьград

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Самолет ВВС Германии кружит над Балтикой, цель полета неизвестна

Самолет ВВС Германии кружит над Балтикой, цель полета неизвестна

Самолет ВВС Германии вылетел из Нордхольца около 9.12 мск и до 11.50 кружит над Балтийским морем. Модель самолета и его пункт назначения неизвестны.

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