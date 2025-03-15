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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беларусь хочет провести матч за Суперкубок УЕФА, «когда будут сняты санкционные препятствия»

«Выражаю благодарность не только от себя лично, но и от всей белорусской футбольной общественности главе государства за то, что у нас будет новый Национальный стадион.

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